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Общество

Определение подрядчика ремонта старого Борского моста было приостановлено

08 декабря 2023 11:58  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Определение подрядчика ремонта старого Борского моста было приостановлено. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, ремонт моста должен продлиться с мая 2024-го до конца ноября 2025 года. На проведение работ выделено более 2,4 млрд рублей.

Согласно информации, 3 декабря ООО "Лидер" из Москвы подало жалобу на конкурс по определению подрядчика ремонта. Госзакупка была приостановлена 5 декабря.

Суть претензии заключается в неверном названии запланированного ремонта. По мнению ООО "Лидер", с учетом запланированных работ закупка должна характеризоваться как "капитальный ремонт моста", а не "ремонт автодорожной части моста", как это было указано в материалах. 

Эти изменения повлекут за собой и новые требования к участникам закупки.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу сегодня утром. Результаты заседания на данный момент еще не известны.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. 

Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако сроки разработки были сорваны. Проект был разработан только в текущем году.

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Теги:
Госзакупки
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