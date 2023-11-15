Эксперт-мониторинг событий с 1 по 8 декабря 2023 года от АНО "Минин-центр"

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.
Федеральная тема – Цели СВО будут достигнуты
Эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов отмечает, что продолжаются потуги Запада через собственную прессу склонить Россию к переговорам с Украиной, которые подразумевают заморозку конфликта, причем на тех рубежах, которые сейчас занимают войска.
На текущий момент выполнена лишь одна из заявленных целей СВО - освобождена территория ЛНР (на данный момент ВС РФ контролируют более 98% территории ЛНР).
Остальные цели СВО - освобождение ДНР, денацификация, демилитаризация пока не достигнуты.
Достигнуты цели изначально не предполагавшиеся и не заявлявшиеся - в состав России вступили два новых региона, которых Россия в 2022 году у Украины не требовала. В результате чего "прорублен" сухопутный коридор в Крым, а Азовское море стало внутренним.
Заморозка по линии ЛБС означает, что большая часть изначальных целей СВО останется недостигнутой в обмен на два региона в неполных границах и сухопутный коридор в Крым. При этом Россия как бы соглашается, что часть территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по конституции входящих в состав России, остаются под украинской и фактически НАТОвской оккупацией.
При этом режим на Украине будет сохранен, довооружен и переформатирован под долгосрочную войну против России. А сама территория Украины будет использована как системный плацдарм для постоянных военных и иных провокаций. Все, что есть лояльное России на оккупированных украинским режимом территориях, будет зачищаться еще сильнее, тем более враг знает, что там хватает людей, которые ждут освобождения.
Для компенсации уже понесенных человеческих, материальных и экономических потерь России необходимо нечто большее, чем часть еще двух областей с непризнанным статусом, что не решает ни одну из стратегических проблем, обусловивших начало СВО.
Вбросы про заморозку происходят в период очевидной слабости ВСУ и режима Зеленского после поражения в летне-осенней кампании и направлены на то, чтобы развести Россию на очередное бессмысленное "перемирие" с вполне понятным и предсказуемым финалом.
Судя по заявлениям российского военно-политического руководства, эта пропагандистская и дипломатическая игра Запада осознается, поэтому никто соглашаться на такой вариант не собирается. Именно поэтому Запад оценивает текущую позицию РФ по Украине как "несклонную к переговорам". Под склонностью к переговорам на Западе обычно понимают готовность России к уступкам или капитуляции.
Будем надеяться, что в этом вопросе более ничего не поменяется, и просчетов, приведших к "минской политике" или неверным ожиданиям в начале СВО, более не будет. Уровень поддержки властей в стране сейчас достаточный, экономические возможности для длительной военной кампании, направленной на достижение целей СВО, есть, армия постепенно учится, в том числе и на своих ошибках. И нынешний негативный фон вокруг перспектив войны на Украине является прямым следствием недооценки Западом возможностей России вести длительную войну для достижения своих целей.
Поэтому надо настраиваться на длительную системную работу по обеспечению того, чтобы наша армия и ВПК смогли обеспечить выполнение целей СВО в противоборстве с США и НАТО на длинной дистанции. На текущий момент надежды на договороспособность США представляются опасными иллюзиями, которые следует отвергать.
Региональная тема – Международный ESG форум " СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде
Эксперт "Минин-Центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что международный форум ESG "СО.ЗНАНИЕ", прошедший в Нижнем Новгороде 4-6 декабря, вышел из ряда привычных событий, отрабатывающих глобальную повестку.
Поворотный момент состоит в том, что в ключевых выступлениях участников форума, среди которых заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, генеральный директор "Большая Тройка" Артем Седов, - во всех выступлениях речь идет не о присоединении России к "глобальной" экологической повестке, а о разработке российских приоритетов и механизмов реагирования на глобальные климатические изменения.
Дело в том, что продвигаемая по всему миру в качестве "глобальной" экологическая повестка на самом деле отражает однополярное видение планетарных эко-природных процессов, разработанное в США и продвигаемое подотчётными им странами.
В одной советской песне пелось, что "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!". Теперь настало время, что наши "звонкие именам и смыслы дать тем экологическим проектам России, которые должны противостоять глобальным экосферным вызовам. И Нижегородский форум "СО.ЗНАНИЕ" дал свои прочтения девизу "природная среда, общество, управлением (Environmental, Social, Governance), потому что, как сказал Глеб Никитин: "В этом году мы построили форум по принципу отраслевой отработки на сессиях конкретных отраслевых и макро-отраслевых направлений для последующего формирования предложений по донастройке 17 принципов".
Методология решения задач, которая прослеживается в работе форума, устанавливает регламент движения "от сохи", от конкретных ситуаций и конкретных целей, которые должны быть достигнуты в формате российских национальных проектов. Накопление такого методологического опыта и конкретных успешных проектов даст хорошую возможность перевести на этот российский язык также и экологическую повестку предстоящего в Нижнем Новгороде в 2024 году форума стран БРИКС.
Примерно каждый пятый вопрос из числа поступивших был связан с проблемой транспорта. Так, к числу животрепещущих относятся вопросы решения пробок за счет строительства новых развязок и дублеров. Губернатор, в частности, подтвердил строительство дублера проспекта Гагарина, а также поддержал проект канатной дороги через Оку, которая позволит выстроить еще один маршрут связи заречной и нагорной частей города.
Нельзя не отметить, что региональные власти прилагают значительные усилия по модернизации транспортной системы: так, продолжается строительство метрополитена, обсуждается возможность увеличения протяженности трамвайных путей (в том числе проведение трамвайной линии до микрорайона Щербинки-2 в Нижнем Новгороде), а также готовится перевод перевозчиков на систему брутто-контрактов, которая позволит увеличить количество единиц общественного транспорта на дорогах.
Значимыми вопросами являются для региона также меры поддержки участников СВО и членов их семей. Здесь существует четкий посыл от главы региона о продолжении реализации всех взятых на себя обязательств: так, в общей сложности, с учетом отправки различных видов гуманитарной помощи и оснащения для участников СВО, было затрачено порядка 4 млрд руб.
К числу двух традиционно значимых для Нижегородской области вопросов также следует отнести еще два больших блока, а именно: рост цен на жилье и недостаточное кадровое укомплектование системы здравоохранения. Что касается жилья, то мы наблюдаем, с одной стороны, высокий темп ввода новых жилых комплексов и расширение площадей застройки, а с другой, регион продолжает вести активную работу по решению проблемы долгостроев. Так, по итогам 2022 года число проблемных объектов, включенных в единый реестр, сократилось со 198 домов до 14. При этом были восстановлены права свыше 6,3 тыс. пострадавших граждан. Существенный же рост цен на жилье, по словам губернатора в ходе прямой линии, должен остановиться, поскольку значительный объем предложений со стороны застройщиков приведет неизбежно к формированию более конкурентных предложений по цене для покупателей.
В целом же, на наш взгляд, "прямая линия" губернатора и ее содержание демонстрируют приверженность команды Глеба Никитина принципам открытости и публичности управления регионом. Это достигается путем как создания официальных каналов коммуникации (публичные отчеты в Законодательном Собрании, презентация и обновление региональной Стратегии развития), так и путем проведения таких масштабных разговоров с гражданами, позволяющих вычленить наиболее ключевые проблемы для решения.
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