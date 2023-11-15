Эксперт-мониторинг событий с 1 по 8 декабря 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Цели СВО будут достигнуты

Эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов отмечает, что продолжаются потуги Запада через собственную прессу склонить Россию к переговорам с Украиной, которые подразумевают заморозку конфликта, причем на тех рубежах, которые сейчас занимают войска.

На текущий момент выполнена лишь одна из заявленных целей СВО - освобождена территория ЛНР (на данный момент ВС РФ контролируют более 98% территории ЛНР).

Остальные цели СВО - освобождение ДНР, денацификация, демилитаризация пока не достигнуты.

Достигнуты цели изначально не предполагавшиеся и не заявлявшиеся - в состав России вступили два новых региона, которых Россия в 2022 году у Украины не требовала. В результате чего "прорублен" сухопутный коридор в Крым, а Азовское море стало внутренним.

Заморозка по линии ЛБС означает, что большая часть изначальных целей СВО останется недостигнутой в обмен на два региона в неполных границах и сухопутный коридор в Крым. При этом Россия как бы соглашается, что часть территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по конституции входящих в состав России, остаются под украинской и фактически НАТОвской оккупацией.

При этом режим на Украине будет сохранен, довооружен и переформатирован под долгосрочную войну против России. А сама территория Украины будет использована как системный плацдарм для постоянных военных и иных провокаций. Все, что есть лояльное России на оккупированных украинским режимом территориях, будет зачищаться еще сильнее, тем более враг знает, что там хватает людей, которые ждут освобождения.

Для компенсации уже понесенных человеческих, материальных и экономических потерь России необходимо нечто большее, чем часть еще двух областей с непризнанным статусом, что не решает ни одну из стратегических проблем, обусловивших начало СВО.

Вбросы про заморозку происходят в период очевидной слабости ВСУ и режима Зеленского после поражения в летне-осенней кампании и направлены на то, чтобы развести Россию на очередное бессмысленное "перемирие" с вполне понятным и предсказуемым финалом.

Судя по заявлениям российского военно-политического руководства, эта пропагандистская и дипломатическая игра Запада осознается, поэтому никто соглашаться на такой вариант не собирается. Именно поэтому Запад оценивает текущую позицию РФ по Украине как "несклонную к переговорам". Под склонностью к переговорам на Западе обычно понимают готовность России к уступкам или капитуляции.

Будем надеяться, что в этом вопросе более ничего не поменяется, и просчетов, приведших к "минской политике" или неверным ожиданиям в начале СВО, более не будет. Уровень поддержки властей в стране сейчас достаточный, экономические возможности для длительной военной кампании, направленной на достижение целей СВО, есть, армия постепенно учится, в том числе и на своих ошибках. И нынешний негативный фон вокруг перспектив войны на Украине является прямым следствием недооценки Западом возможностей России вести длительную войну для достижения своих целей.

Поэтому надо настраиваться на длительную системную работу по обеспечению того, чтобы наша армия и ВПК смогли обеспечить выполнение целей СВО в противоборстве с США и НАТО на длинной дистанции. На текущий момент надежды на договороспособность США представляются опасными иллюзиями, которые следует отвергать.

Региональная тема – Международный ESG форум " СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-Центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что международный форум ESG "СО.ЗНАНИЕ", прошедший в Нижнем Новгороде 4-6 декабря, вышел из ряда привычных событий, отрабатывающих глобальную повестку.

Поворотный момент состоит в том, что в ключевых выступлениях участников форума, среди которых заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, генеральный директор "Большая Тройка" Артем Седов, - во всех выступлениях речь идет не о присоединении России к "глобальной" экологической повестке, а о разработке российских приоритетов и механизмов реагирования на глобальные климатические изменения.

Дело в том, что продвигаемая по всему миру в качестве "глобальной" экологическая повестка на самом деле отражает однополярное видение планетарных эко-природных процессов, разработанное в США и продвигаемое подотчётными им странами.

В одной советской песне пелось, что "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!". Теперь настало время, что наши "звонкие именам и смыслы дать тем экологическим проектам России, которые должны противостоять глобальным экосферным вызовам. И Нижегородский форум "СО.ЗНАНИЕ" дал свои прочтения девизу "природная среда, общество, управлением (Environmental, Social, Governance), потому что, как сказал Глеб Никитин: "В этом году мы построили форум по принципу отраслевой отработки на сессиях конкретных отраслевых и макро-отраслевых направлений для последующего формирования предложений по донастройке 17 принципов".

Методология решения задач, которая прослеживается в работе форума, устанавливает регламент движения "от сохи", от конкретных ситуаций и конкретных целей, которые должны быть достигнуты в формате российских национальных проектов. Накопление такого методологического опыта и конкретных успешных проектов даст хорошую возможность перевести на этот российский язык также и экологическую повестку предстоящего в Нижнем Новгороде в 2024 году форума стран БРИКС.

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