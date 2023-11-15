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Общество

Более 100 женщин засняли видеоролики на конкурс "Женское счастье – семья"

09 декабря 2023 15:12  [92] Общество
Фото: РОО Нижегородский совет женщин

Фото: РОО Нижегородский совет женщин

На площадке дома народного состоялся финал конкурса любительских видеороликов в рамках фестиваля "Женское единство". Участницами проекта стали 118 женщин от 25 до 62 лет из Нижегородской и Кировской областей, республики Марий Эл и Пермского края. Сообщают РОО "Нижегородский совет женщин".

Жюри оценивало работы участниц по 10-бальной шкале по качеству раскрытия темы конкурса и номинации, режиссерским решениям, сценарному мастерству, музыкальному оформлению, эмоциональному наполнению и другим критериям.

После подведения итогов были награждены 20 призеров и 10 победителей конкурса в пяти номинациях. Кроме того, были выбраны лучшие видеоролики в каждой из номинации, которые боролись за приз зрительских симпатий в сообществе "Нижегородского совета женщин" во "ВКонтакте".

"Каждая ваша конкурсная работа не похожа на другие, так же, как и ваши семьи. И всё-таки всех вас объединяют семейные ценности, традиции, мудрость и активность. Не все сегодня получат награды, но главная награда всегда рядом – это ваша семья", - отметила председатель РОО «Нижегородский совет женщин» Ольга Краснова.

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Теги:
Женсовет Конкурсы
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