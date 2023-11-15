Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области

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Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе запланировал ряд профориентационных мероприятий для безработных граждан. Их проведут специалисты филиалов ведомства.
В Нагорном филиале мероприятие состоится 12 декабря с 10:00 до 12:00, в Дзержинском - 12 декабря с 10:00 до 11:.30 и 14 декабря с 10:00 до 11:00, в Лысковском - 13 декабря с 9:00 до 12:00, в Кстовском – 15 декабря с 9:00 до 10:00.
В рамках этих мероприятий проводятся групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также – при необходимости – смены направления деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса соискателя, его притязаний и предоставит рекомендации о коррекции той или иной характеристики.
Также на занятиях карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению хорошего резюме, а также успешному прохождению собеседования.
Кроме того, дзержинский филиал 14 декабря с 13:00 до 14:00 проведёт для безработных занятие по соцадаптации. Это поможет безработным занять более активную позицию в процессе поиска работы и обрести уверенность в своих силах. Здесь граждане тоже смогут грамотно составить профессиональное резюме, а также научиться самопрезентации на собеседовании с работодателем.Ранее сообщалось, что более 70 тысяч вакансий от 6,5 тысяч работодателей содержатся в банке вакансий Нижегородской области.
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