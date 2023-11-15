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Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области

10 декабря 2023 12:21  [111] Общество

Фото: УТЗН Нижегородской области

Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе запланировал ряд профориентационных мероприятий для безработных граждан. Их проведут специалисты филиалов ведомства.

В Нагорном филиале мероприятие состоится 12 декабря с 10:00 до 12:00, в Дзержинском - 12 декабря с 10:00 до 11:.30 и 14 декабря с 10:00 до 11:00, в Лысковском - 13 декабря с 9:00 до 12:00, в Кстовском – 15 декабря с 9:00 до 10:00.

В рамках этих мероприятий проводятся групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также – при необходимости – смены направления деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса соискателя, его притязаний и предоставит рекомендации о коррекции той или иной характеристики.

Также на занятиях карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению хорошего резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Кроме того, дзержинский филиал 14 декабря с 13:00 до 14:00 проведёт для безработных занятие по соцадаптации. Это поможет безработным занять более активную позицию в процессе поиска работы и обрести уверенность в своих силах. Здесь граждане тоже смогут грамотно составить профессиональное резюме, а также научиться самопрезентации на собеседовании с работодателем.

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч вакансий от 6,5 тысяч работодателей содержатся в банке вакансий Нижегородской области.

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Теги:
Занятость и безработица Трудоустройство
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