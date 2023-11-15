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Общество

Шестнадцать нижегородских дольщиков получат компенсации

11 декабря 2023 10:25  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций дольщикам 48 проблемных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ, председатель Наблюдательного совета Марат Хуснуллин.

По его словам, на совете было рассмотрено 48 долгостроев в 14 регионах. Пострадавшими по ним признаны 1669 дольщиков.

"Все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах. В дальнейшем граждане смогут воспользоваться этими деньгами для улучшения своих жилищных условий", - сказал Марат Хуснуллин.

Так, выплаты получат 16 дольщиков дома №12 по улице Кирова в Дзержинске. Застройщиком здесь выступало ООО "СМУ-2 Инвест".

Всего по стране на выплаты дольщикам будет выделено более 6,9 млрд рублей. Информация о старте выплат будет размещена на официальном сайте ФРТ в ближайшее время.

Подать заявление на выплату дольщики могут через Личный кабинет на сайте Фонда или почтовой службой на адрес Фонда: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5, пом. 23.

Всего по решениям Наблюдательного совета Фонда о выплатах восстановлены права 45,7 тыс. дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 123,1 млрд рублей.

Напомним, в конце ноября в Нижнем Новгороде завершили строительство одного из самых сложных и больших долгостроев - ЖК "Новинки Smart City".

По словам Глеба Никитина, количество обманутых дольщиков в Нижегородской области за шесть лет сократилось с более чем 7 тысяч человек до 800.

Также в прошлом месяце ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде был передан новому застройщику.

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Теги:
Долгострои Дольщики
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