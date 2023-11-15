ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде передан новому застройщику Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале прокомментировал текущую ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе.

Напомним, вчера в Нижнем Новгороде завершили строительство одного из самых сложных и больших долгостроев - ЖК "Новинки Smart City".

По словам Глеба Никитина, количество обманутых дольщиков в Нижегородской области за шесть лет сократилось с более чем 7 тысяч человек до 800.

"По каждому объекту мы видим путь решения", - подчеркнул глава региона.

Так, суд уже вынес решение о передач прав на жилой комплекс "Дом на Горького" новому застройщику, который уже начал подготовку к завершению дома.

Напомним, разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.

В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ООО "ИнтерСити" банкротом.

Директор компании, экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса.

Планируется, что ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может быть достроен в декабре 2024 года.