ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде передан новому застройщику

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале прокомментировал текущую ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе.
Напомним, вчера в Нижнем Новгороде завершили строительство одного из самых сложных и больших долгостроев - ЖК "Новинки Smart City".
По словам Глеба Никитина, количество обманутых дольщиков в Нижегородской области за шесть лет сократилось с более чем 7 тысяч человек до 800.
"По каждому объекту мы видим путь решения", - подчеркнул глава региона.
Так, суд уже вынес решение о передач прав на жилой комплекс "Дом на Горького" новому застройщику, который уже начал подготовку к завершению дома.
Напомним, разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.
В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ООО "ИнтерСити" банкротом.
Директор компании, экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса.
Планируется, что ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может быть достроен в декабре 2024 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+