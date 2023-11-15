Нижегородцам придется копить на первоначальный взнос по ипотеке более 5 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по срокам накопления первого взноса по ипотеке.

Согласно информации, при подсчете предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывает 50% суммарных трудовых доходов за вычетом прожиточных минимумов. При этом средства откладываются на банковский вклад.

Первоначальный взнос составлял 30% стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. м.

Нижегородская область заняла в рейтинге 47 место. Так, усредненной нижегородской семье придется копить на первоначальный взнос по ипотеке 5,3 лет.

При этом 26,7% нижегородских семей не смогут накопить на первоначальный взнос даже за 10 лет.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители этого региона смогут накопить на первоначальный взнос 2,3 лет. На последнем месте расположилась Кабардино-Балкарская республика с 14,7 годами.

Напомним, в сентябре размер первоначального взноса по ипотеке был увеличен до 20%.

Ранее сообщалось, что нижегородские IT-специалисты оформили более 1100 льготных ипотек.