Нижегородцам придется копить на первоначальный взнос по ипотеке более 5 лет

Фото:
РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по срокам накопления первого взноса по ипотеке.
Согласно информации, при подсчете предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывает 50% суммарных трудовых доходов за вычетом прожиточных минимумов. При этом средства откладываются на банковский вклад.
Первоначальный взнос составлял 30% стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. м.
Нижегородская область заняла в рейтинге 47 место. Так, усредненной нижегородской семье придется копить на первоначальный взнос по ипотеке 5,3 лет.
При этом 26,7% нижегородских семей не смогут накопить на первоначальный взнос даже за 10 лет.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители этого региона смогут накопить на первоначальный взнос 2,3 лет. На последнем месте расположилась Кабардино-Балкарская республика с 14,7 годами.
Напомним, в сентябре размер первоначального взноса по ипотеке был увеличен до 20%.
Ранее сообщалось, что нижегородские IT-специалисты оформили более 1100 льготных ипотек.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+