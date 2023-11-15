Еще 27 новых автобусов получат районы Нижегородской области на текущей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Павловский автомобильный завод на текущей неделе передаст еще 27 новых автобусов для районов Нижегородской области. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Так, 17 автобусов отправятся в Богородский район, по 3 - в Городец и Навашино, по 2 - в Урень и Воскресенское.

В ноябре 80 новых автобусов получили Арзамас и Бор, Богородский, Городецкий и Павловский районы.

Всего к началу 2024 года новые транспортные средства поступят в 34 района Нижегородской области.

Напомним, около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области. Также Нижний Новгород осенью 2023 года получил 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

Кроме того, Нижегородской области из федерального бюджета выделено 1,1 млрд рублей на закупку 173 новых автобусов.