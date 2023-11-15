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Общество

Проект новой станции метро в Сормове поддержали еще несколько предприятий района

11 декабря 2023 11:24  [115] Общество

Представители трудовых коллективов и руководители ООО "Чайка НН", ООО ПФК "Луидор", ООО "Фабрика композитов" обратились в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и поддержали планы по строительству новой станции метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Станционной. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

"Для нас важно, что строки строительства в данном случае значительно короче, чем при размещении станции в центре Сормова. Существенно, что не будет перекрыта на пять лет улица Коминтерна, появится новый транспортно-пересадочный узел. Считаем, что расположение станции метро на улице Станционной будет экономически выгодно нашему предприятию", – говорится в обращении ООО "Чайка НН". 

"Мы считаем, что это оптимальный вариант, который учитывает интересы как промышленных предприятий, так и большинства жителей", – отмечается в обращении ООО "Фабрика композитов".

Промышленные предприятия Сормова соотносят со строительством новой станции на Станционной и собственные планы по развитию.

"Надеемся, что возможность по улучшению транспортной логистики к нашему предприятию позволит привлечь на него новые рабочие кадры", – следует из обращения ООО "ПКФ "Луидор".

Напомним, что ранее коллективы предприятий Сормовского района поддержали проект новой станции метро.

Более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

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Теги:
Метро Сормовский район
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