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ГК "Моспроект-3" займется продлением метро в Сормовском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, гендиректор ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков и гендиректор компании "Моспроект-3" Анна Меркулова подписали соглашение о проектировании и строительстве новых станций метро Сормовско-Мещерской ветки.
"Уверен, что их опыт позволит в сложных условиях городского трафика и плотности коммуникаций выполнить работы в установленные сроки", - написал Глеб Никитин.
Также глава региона добавил, что городскому бюджету уже выделено 865 млн рублей на проектирование метрополитена в этом году.
Как рассказали в ГУММиД, протяженность нового участка метро составит 2,3 километра, а станция "Сормовская" будет неглубокого заложения.
Общая стоимость проектных работ и строительства составляет 19,4 млрд рублей.
Напомним, что компания "Моспроект-3" уже занимается проектированием и строительством двух новых станций метро в нагорной части Нижнего Новгорода. Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.
Как отмечал председатель комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович, две ветки Нижегородского метро будут развиваться практически параллельно.
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