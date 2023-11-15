"Поезда здоровья" в 2023 году посетили более 750 нижегородских населенных пунктов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" посетили более 750 населенных пунктов Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, в комплексах на приёмах побывали более 52,7 тысячи нижегородцев.

Специалисты "Поездов здоровья" провели более 95,8 тысячи консультаций и выполнили около 193,8 тысячи исследований.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что мобильно-диагностические комплексы позволяют выявить у нижегородцев различные заболевания на ранних этапах, что помогает региону достигать целей нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.