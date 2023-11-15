Нижний Новгород вошёл в топ-5 городов по сдаче старой электроники в ноябре Общество

Фото: РЭО

В ноябре в России проходила ежегодная акция по сбору старой электроники и бытовой техники "ЭлектроОсень". К ней присоединились Российский экологический оператор (РЭО) и сеть специализированные гипермаркетов. Специально к этой акции РЭО создавал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники.

Как сообщает телеканал "360", участники акции за один месяц передали на утилизацию 10 тонн электронных отходов, которые впоследствии были направлены на переработку к проверенным утилизаторам.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что такие акции отвечают принципам экономики замкнутого цикла, а также помогают популяризировать осознанное потребление и экологический образ жизни.

В топ-5 городов по объёму сданной техники и электроники в рамках акции вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Курск.

Совокупно жители этих городов сдали на переработку более 2500 единиц и около 8 тонн устаревшей или вышедшей из строя техники. В основном это были чайники, смартфоны, кабели, провода и компьютерные мыши, детали принтеров и сами принтеры, наушники, утюги, приборы для укладки волос, а также пылесосы.

Напомним, с 1 сентября в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.