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Общество

Более 6500 мусорных контейнеров закуплено в Нижегородской области в 2023 году

11 декабря 2023 18:04  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 6,5 тысячи контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТКО) и 2,5 тысячи контейнерных площадок установили в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Согласно информации, всего до конца года планируется закупить почти 7,5 тысячи контейнеров и бункеров и обустроить 2,9 тысячи новых контейнерных площадок. 

В областном бюджете в рамках программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области" заложено 407,6 млн рублей на создание контейнерных площадок и 147,6 млн рублей - на приобретение контейнеров.

Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, сейчас остаточная потребность составляет чуть более 6 тысяч контейнерных площадок, 10 тысяч зеленых контейнеров, 940 бункеров и более полутора тысяч желтых контейнеров для раздельного сбора.

В следующем году в регионе планируется создать еще более 1 100 контейнерных площадок, а также приобрести около двух тысяч контейнеров и бункеров. Кроме того, запланировано приобретение 1500 контейнеров для раздельного накопления отходов.

Отмечается, что в настоящее время в Нижегородской области оборудовано 26 тысяч контейнерных площадок, а количество контейнеров составляет 51,2 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что почти 400 мусорных контейнеров установлено в Нижними Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что удалённый мониторинг полигонов ТКО появится в Нижегородской области.

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Теги:
Мусор ТКО
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