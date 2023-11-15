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Общество

Владимир Путин подписал указ о награждении трех нижегородцев

12 декабря 2023 12:36  [57] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами трех нижегородцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден экс-замгубернатора Нижегородской области, президент ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" Антон Аверин.

Также этой медали удостоена замначальника управления по контролю и надзору в сфере образования Минобра Нижегородской области Татьяна Лутохина.

Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов.

Ранее сообщалось, что государственные награды вручили 36 нижегородцам.

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Теги:
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