Владимир Путин подписал указ о награждении трех нижегородцев

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами трех нижегородцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден экс-замгубернатора Нижегородской области, президент ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" Антон Аверин.
Также этой медали удостоена замначальника управления по контролю и надзору в сфере образования Минобра Нижегородской области Татьяна Лутохина.
Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов.
Ранее сообщалось, что государственные награды вручили 36 нижегородцам.
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