Владимир Путин подписал указ о награждении трех нижегородцев Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами трех нижегородцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден экс-замгубернатора Нижегородской области, президент ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" Антон Аверин.

Также этой медали удостоена замначальника управления по контролю и надзору в сфере образования Минобра Нижегородской области Татьяна Лутохина.

Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов.

Ранее сообщалось, что государственные награды вручили 36 нижегородцам.