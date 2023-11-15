Фото:
Состоящих на учете у нарколога водителей лишили прав в Городце. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что девять жителей Городецкого района находятся под наблюдением врача-нарколога с заболеваниями, препятствующими управлению автомобилем. При этом они имели водительские права.
Прокуратора потребовала лишить водительских удостоверений этих граждан. Иск был удовлетворен судом.
Напомним, в 2022 году в Нижегородской области возбудили почти 500 уголовных дел за подделку водительских прав.
Также напомним, что водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов.
Чаще всего прав лишали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, выезд на встречную полосу.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+