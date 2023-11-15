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Общество

Состоящих на учете у нарколога водителей лишили прав в Городце

12 декабря 2023 13:58  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Состоящих на учете у нарколога водителей лишили прав в Городце. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что девять жителей Городецкого района находятся под наблюдением врача-нарколога с заболеваниями, препятствующими управлению автомобилем. При этом они имели водительские права.

Прокуратора потребовала лишить водительских удостоверений этих граждан. Иск был удовлетворен судом.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области возбудили почти 500 уголовных дел за подделку водительских прав.

Также напомним, что водительских прав в Нижнем Новгороде в 2022 году лишили 8 535 автомобилистов.

Чаще всего прав лишали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, выезд на встречную полосу.

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Теги:
Автомобили Городец
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