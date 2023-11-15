Первые паспорта в День Конституции РФ вручили 15 юным нижегородцам Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в День конституции РФ прошло торжественное вручение паспортов 15 юным нижегородцам в рамках акции "Мы – граждане России". Участниками торжественного мероприятия стали школьники, которые имеют достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.

С получением документа ребят поздравили министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, заместитель начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области по военно-политической работе полковник Сергей Ильин, начальник отдела паспортной и регистрационной работы ГУ МВД России по Нижегородской области Оксана Черничкина.

"Получение первого паспорта – одно из самых волнительных событий в жизни гражданина Российской Федерации. Получение первого паспорта в День Конституции волнительно вдвойне. Я рад, что сегодня мы вручаем их активным нижегородцам, которые уже успели проявить свои таланты", – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В ходе церемонии также состоялось вручение памятных медалей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество".

Награды вручил сенатор Российской Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг.

"Прежде всего, хочу поздравить всех нас с юбилеем Конституции Российской Федерации. Совсем недавно мы стали свидетелями исторического события – изменения Конституции. Я горд тем, что одна из поправок касается невозможности отторжения российской земли. Новые территории, которые вошли в состав России, независимо ни от каких причин, будут являться частью нашей большой страны. Часто бываю в командировках на Донбассе с гуманитарными миссиями, навещаю наших бойцов на передовой. Это скромные ребята, настоящие герои, которые делают свою работу. Но нельзя забывать и про гражданскую жизнь, ведь в ней тоже всегда находится место и время для подвига", – сказал Александр Вайнберг.

Наград удостоились ученик Нижегородского кадетского корпуса Приволжского Федерального округа им. Генерала Армии Маргелова В.Ф Роман Шарыбкин, ученик основной школы с. Абабково Александр Ерышев, ученик Большеболдинской средней школы им. А.С.Пушкина Илья Варакин, обучающиеся школы №51 Нижнего Новгорода – воспитанники учебного центра "Ратник" Управления Росгвардии по Нижегородской области Сергей Карельский и Валерия Шкарина, ученик школы №15 Нижнего Новгорода Никита Соковиков, ученик школы №43 Нижнего Новгорода Егор Прокофьев, а также студент Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства Данил Гвоздев.

Сенатор подчеркнул, что дети, награжденные сегодня памятными медалями Совета Федерации, проявили настоящее мужество и оказались достойными гражданами своей страны.

"Будьте и дальше примером для окружающих", – пожелал он.

Как сообщалось ранее, первые паспорта активным участникам "Движения Первых" вручили в нижегородском Заксобрании.