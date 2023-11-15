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Общество

Правительство РФ утвердило размер квот на ввоз говядины и мяса птицы на 2024 год

13 декабря 2023 17:15  [78] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Правительство РФ утвердило размер квот на ввоз говядины и мяса птицы на 2024 год. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, квоты останутся на уровне 2023 года. В ее рамках действует нулевая пошлина, за ее пределами ставка составляет 65%.

Так, ставка на ввоз свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота составит 40 тысяч тонн, из которых 29 тысяч предусматривается для продукции из стран Евросоюза, 11 тысяч — из других государств.

Для замороженного мяса говядины квота составит 530 тысяч тонн, из которых по 60 тысяч приходится на поставки из ЕС и США, три тысячи — из Коста-Рики.

На ввоз мяса птицы квота сохранится в размере 364 тысячи тонн: 100 тысяч — фарш, замороженные четвертины и половины тушек — 250 тысяч, тушки индеек — 14 тысяч.

Ранее сообщалось, что яйца из Турции появятся на российских прилавках.

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Теги:
Импорт Продовольствие
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