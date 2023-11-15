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Общество

Новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском

13 декабря 2023 17:29  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, состав будет курсировать раз в неделю.

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется по средам в 15:47 с прибытием в Минск через день в 10:16. В обратном направлении состав будет отправляться по пятницам в 21:57 и прибывать в Нижний Новгород через день в 15:05.

Как рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, в состав входят современные купейные и плацкартные вагоны.

"Теперь жители сразу нескольких крупных российских агломераций смогут без пересадок добраться до Минска", - добавил он.

Напомним, с 10 декабря на ГЖД действует новый график движения поездов.

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Теги:
ГЖД поезд
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