Новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, состав будет курсировать раз в неделю.

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется по средам в 15:47 с прибытием в Минск через день в 10:16. В обратном направлении состав будет отправляться по пятницам в 21:57 и прибывать в Нижний Новгород через день в 15:05.

Как рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, в состав входят современные купейные и плацкартные вагоны.

"Теперь жители сразу нескольких крупных российских агломераций смогут без пересадок добраться до Минска", - добавил он.

Напомним, с 10 декабря на ГЖД действует новый график движения поездов.