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Общество

Головную часть тоннелепроходческого щита собрали на площади Сенной

14 декабря 2023 11:12  [105] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Головную часть тоннелепроходческого щита собрали на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, запустить щит изначально планировалось в 4 квартале 2023 года. Его сборка стартовала в начале декабря.

Согласно информации, 56-тонный ротор, диаметром 6 метров, опускался в монтажную камеру с помощью 500-тонного крана.

Ротор скреплен с моторной плитой головной части щита 56 шпильками и 36 болтами.

Напомним, что приёмный котлован для тоннелепроходческого щита начнут готовить на стройплощадке на площади Свободы в ближайшее время. В настоящее время на пл. Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Также здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.

Также ранее сообщалось, что специалисты уже начали подготовку стройплощадки для продления метро в Сормовском районе.

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Теги:
Метро Строительство
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