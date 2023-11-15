Головную часть тоннелепроходческого щита собрали на площади Сенной Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Головную часть тоннелепроходческого щита собрали на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, запустить щит изначально планировалось в 4 квартале 2023 года. Его сборка стартовала в начале декабря.

Согласно информации, 56-тонный ротор, диаметром 6 метров, опускался в монтажную камеру с помощью 500-тонного крана.

Ротор скреплен с моторной плитой головной части щита 56 шпильками и 36 болтами.

Напомним, что приёмный котлован для тоннелепроходческого щита начнут готовить на стройплощадке на площади Свободы в ближайшее время. В настоящее время на пл. Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Также здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.

Также ранее сообщалось, что специалисты уже начали подготовку стройплощадки для продления метро в Сормовском районе.