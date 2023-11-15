Головную часть тоннелепроходческого щита собрали на площади Сенной

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Головную часть тоннелепроходческого щита собрали на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Напомним, запустить щит изначально планировалось в 4 квартале 2023 года. Его сборка стартовала в начале декабря.
Согласно информации, 56-тонный ротор, диаметром 6 метров, опускался в монтажную камеру с помощью 500-тонного крана.
Ротор скреплен с моторной плитой головной части щита 56 шпильками и 36 болтами.
Напомним, что приёмный котлован для тоннелепроходческого щита начнут готовить на стройплощадке на площади Свободы в ближайшее время. В настоящее время на пл. Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Также здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.
Также ранее сообщалось, что специалисты уже начали подготовку стройплощадки для продления метро в Сормовском районе.
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