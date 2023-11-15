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Семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, специалисты уже начали подготовку площадки, на которой разместятся строительный городок, объездные пути и котлован для тоннелепроходческого щита.
Перед началом работ будут выкуплены земельные участки, попадающие в зону застройки.
Так, при строительство метро будут снесены гаражные кооперативы "Бытовик", "Варя", "по улице Станционной", "№14 по улице Износкова", "Левинка-2", "№3 по улице Калашникова" и "25-Сормово".
Владельцам гаражей выплатят компенсацию, включающую в себя рыночную стоимость участка и размер убытков, связанных с их изъятием.
Напомним, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной.
В конце октября мэрия опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове.
Проект будущей станции метрополитена уже поддержали коллективы предприятий Сормовского района.
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