Автобусный маршрут А-4 в Нижнем Новгороде возобновит работу 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусный маршрут А-4 в Нижнем Новгороде возобновит работу 15 декабря. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, автобусы будут курсировать от станции метро "Горьковская" до площади Минина и Пожарского по улицам Звездинка, Алексеевская, Октябрьская и Варварская, в обратном направлении - по улицам Алексеевская и Звездинка.

Утром на маршруте будет работать два автобуса большого класса, а их график будет синхронизирован с прибытием поездов метро.

Напомним, автобус А-4 прекратил работу в июне из-за перекрытия площади Свободы в связи со строительством метро.

Решение о возобновлении работы маршрута было принято в связи с большими интервалами ожидания других автобусов, курсирующих по данному маршруту.

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля.