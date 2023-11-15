Ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее движение транспорта в районе площади Свободы планировалось открыть 15 декабря.

Согласно информации, сроки открытия сдвинуты из-за большого объема работ по переносу инженерных коммуникаций при строительстве станции метро "Площадь Свободы". Сейчас здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.

После выноса всех коммуникаций вокруг территории стройплощадки появится временная дорога, которая пройдет вдоль улиц Варварской — Максима Горького — Ванеева.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля.

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро.