Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2023 13:45  [96] Ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля
05 декабря 2023 13:32  [92] Уже 120 быстрых электрозарядных станций работает в Нижегородской области
05 декабря 2023 13:03  [118] Маршруты двух трамваев временно изменены в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта
05 декабря 2023 12:46  [110] Почти 30 тысяч нижегородцев уже используют приложение "Госуслуги.Дом"
05 декабря 2023 12:33  [126] Четыре ДУКа лишили лицензии в Нижегородской области в 2023 году
05 декабря 2023 12:25  [125] Дизайн-код участка улицы Максима Горького утвержден в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023 12:10  [158] Временные ограничения введут на некоторых мостах в Нижегородской области
05 декабря 2023 11:55  [133] Новый дом для расселения аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Урене
05 декабря 2023 11:22  [138] Благотворительная акция "День Белого цветка" прошла в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023 10:15  [255] Строительство метро в Сормовском районе будет вестись на трех площадках
Общество

Ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля

05 декабря 2023 13:45  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее движение транспорта в районе площади Свободы планировалось открыть 15 декабря.

Согласно информации, сроки открытия сдвинуты из-за большого объема работ по переносу инженерных коммуникаций при строительстве станции метро "Площадь Свободы". Сейчас здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.

После выноса всех коммуникаций вокруг территории стройплощадки появится временная дорога, которая пройдет вдоль улиц Варварской — Максима Горького — Ванеева.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. 

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph