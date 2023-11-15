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Ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее движение транспорта в районе площади Свободы планировалось открыть 15 декабря.
Согласно информации, сроки открытия сдвинуты из-за большого объема работ по переносу инженерных коммуникаций при строительстве станции метро "Площадь Свободы". Сейчас здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.
После выноса всех коммуникаций вокруг территории стройплощадки появится временная дорога, которая пройдет вдоль улиц Варварской — Максима Горького — Ванеева.
Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля.
В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что новую объездную дорогу обустроили на улице Белинского около стройплощадки метро.
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