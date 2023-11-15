Фото:
Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, документ в парламент внесло Законодательное собрание Нижегородской области.
Напомним, в ноябре депутаты областного парламента рассмотрели законопроект "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" и проект постановления о внесении в Госдуму проекта изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
Как отмечают авторы законопроекта, в частных клиниках нет строгого контроля за оказанием помощи по профилю"акушерство и гинекология".
Кроме того, отсутствуют консультации женщин с психологами и юристами.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+