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Общество

Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках

14 декабря 2023 12:35  [90] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, документ в парламент внесло Законодательное собрание Нижегородской области.

Напомним, в ноябре депутаты областного парламента рассмотрели законопроект "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" и проект постановления о внесении в Госдуму проекта изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Как отмечают авторы законопроекта, в частных клиниках нет строгого контроля за оказанием помощи по профилю"акушерство и гинекология".

Кроме того, отсутствуют консультации женщин с психологами и юристами.

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Теги:
Госдума Законопроекты Медицина и здоровье
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