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Правительство РФ работает над решением проблемы обмеления Волги. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своей прямой линии 14 декабря.
Как рассказала журналистка Елена Усманова, в этом году жители регионов Поволжья столкнулись с обмелением Куйбышевского водохранилища из-за спуска воды в низовье, что может привести к потере "главной русской реки".
"Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада был достаточным, чтобы обеспечить интересы промышленности. Другие водопользователи хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и был поглубже", - сказал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что правительство занимается решением этой проблемы и "не бросит её на самотек".
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