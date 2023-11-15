Правительство РФ работает над решением проблемы обмеления Волги Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ работает над решением проблемы обмеления Волги. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своей прямой линии 14 декабря.

Как рассказала журналистка Елена Усманова, в этом году жители регионов Поволжья столкнулись с обмелением Куйбышевского водохранилища из-за спуска воды в низовье, что может привести к потере "главной русской реки".

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада был достаточным, чтобы обеспечить интересы промышленности. Другие водопользователи хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и был поглубже", - сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что правительство занимается решением этой проблемы и "не бросит её на самотек".