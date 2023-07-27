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Общество

ННГУ и китайский Аньхойский университет подписали соглашение о сотрудничестве

15 августа 2023 16:46  [39] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

ННГУ им. Лобачевского и Аньхойский университет иностранных языков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского вуза.

Согласно информации, это уже семнадцатый партнер ННГУ из Китая.

И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов отметил, что вуз открыт к академическим и молодежным обменам, совместным образовательным программам, летним и зимним школам, двусторонним научным проектам.

Также будут открыты учебные стажировки и программы двух дипломов в области экономики, филологии и юриспруденции.

Ректор Аньхойского университета иностранных языков Чжоу Чжиху подчеркнул, что ННГУ "славится во всем мире своими первоклассными дисциплинами, сильным преподавательским составом и отличным качеством преподавания".

Всего у ННГУ им. Лобачевского насчитывается более 110 университетов-партнеров.

Ранее сообщалось, что ННГУ подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области.

Также напомним, что делегация из Шри-Ланки впервые посетила ННГУ им. Лобачевского.

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Теги:
Вузы ННГУ Сотрудничество
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