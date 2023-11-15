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Общество

Ключи от новых квартир вручили 73 жителям аварийных домов в Навашинском районе

14 декабря 2023 18:56  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ключи от новых квартир вручили 73 жителям аварийных домов в Навашинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, для жителей Навашина по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был построен четырехэтажный дом на улице Калинина на 48 квартир, 32 из которых выделены для переселения граждан из аварийного фонда.

В новых квартирах выполнена внутренняя отделка, установлены пластиковые окна, натяжные потолки, сантехника и газовое оборудование. 

Новый дом позволил сократить аварийный фонд Навашинского района на 1 571 кв. м и завершить на этом реализацию региональной адресной программы по переселению граждан в 2019-2023 годах.

На данный момент в Навашинском районе планируется расселить еще шесть многоквартирных домов общей площадью 1 615,6 кв. м, что позволит улучшить жилищные условия 79 человек.

Ранее сообщалось, что новый дом для расселения аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Урене.

Также напомним, что более 800 МКД расселят в Нижегородской области в рамках новой программы.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Навашино
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