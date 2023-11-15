Новый дом для расселения аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Урене Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый дом для расселения аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Урене. Об этом сообщили в администрации Уренского района.

Согласно информации, первые 9 из 22 семей будущих новоселов уже получили ключи от квартир.

Это уже третий дом в новом микрорайоне Хозцентр. В них будут проживать 300-350 человек - жители 38 ветхих и аварийных домов и дети-сироты.

Как рассказал глава Уренского района Сергей Бабинцев, до конца года в новые дома переедут 54 семьи, из которых 16 - дети-сироты. В микрорайоне для удобства жителей была построена дорога, проводится благоустройство.

Жители сами выбрали названия для новых улиц микрорайона - Садовая и Светлая. Также планируется провести народное голосования для определения нового названия самого микрорайона.

Ранее сообщалось, что более 1700 жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году.