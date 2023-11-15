Более 50 центров занятости населения модернизируют в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Модернизация в формате "Работа России" в рамках нацпроекта "Демография" пройдет в 51 центре занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, сейчас в Нижегородской области на портале "Работа России" размещено более 70 тысяч вакансий, а соискателей зарегистрировано в десять раз меньше.

Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что в связи с этим к каждому соискателю нужен индивидуальный подход.

"Надо не просто предлагать им работу, но и проводить с ними профориентацию, вовлекать потенциальных работников в программы по повышению квалификации или переобучению. Переформатирование центров занятости населения в карьерные центры "Работа России" ознаменует качественное изменение подхода к работе", - сказал он.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий добавил, что сегодня служба занятости - это посредник между соискателями, работодателями и образовательными учреждениями, который решает целый комплекс проблем с учетом личных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей.

Как рассказал руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин, в этом году карьерные центры "Работа России" открылись в Чкаловске, Большом Мурашкине, Дивееве и Урене. Здесь оказывается необходимый комплекс услуг в формате "одного окна".

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч человек обратились в контакт-центр нижегородского центра занятости.