Спрос на проживание в отелях Нижнего Новгорода увеличился на 20% Общество

Компания МТС, совместно с сервисами бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала траты россиян на проживание в путешествиях в 2023 году. В среднем путешественники тратили на проживание в Нижнем Новгороде в 2023 году 4700 рублей в сутки.

По данным аналитиков, самыми популярными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В этих регионах жилье традиционно более дорогое – в каждом из них средний чек на проживание составил 4 800 рублей в сутки. Нижний Новгород вошел в топ-10 популярных среди туристов регионов, однако средняя стоимость проживания в отеле в столице Приволжья на 2% ниже и составила 4700 рублей в сутки. При этом спрос на туристическое жилье в Нижнем Новгороде только растет, отмечают специалисты – количество бронирований за год выросло на 20%.

Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели – на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Следом за отелями по спросу у путешественников идут мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле – в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов – 3 100 рублей в сутки.

По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%. Один из трендов этого года – рост глубины бронирования (количество дней с момента бронирования до начала проживания). Показатель вырос на 25% в годовом сопоставлении. По итогам 2023 года по России бронируют отели и другие объекты размещения в среднем за 10 дней до заезда против 8 дней в 2022 году. Длительность проживания в среднем по России составляет 2 суток, показатель за год не изменился.

Методика

Были проанализированы бронирования в сегментах B2B и B2C – таким образом были учтены самостоятельный и организованный туризм, а также командировки. В исследовании учитывалась стоимость фактических бронирований в 2022 и 2023 годах.