Число резидентов ИНТЦ "Квантовая долина" выросло до двадцати Экономика

Нижегородская компания «Искра» стала резидентом инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина».

Компания занимается разработкой промышленного тренажера. Данный аппаратно-программный комплекс имеет возможность моделировать работу автоматизированной системы управления технологическими процессами. Тренажерами предполагается оснащать лабораторные классы учебных заведений, центры проведения демонстрационного экзамена и специализированные центры компетенций.



Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, компания стала 20-м резидентом ИНТЦ.



Статус резидента инновационного научно-технологического центра позволяет предприятиям, занятым в научной деятельности, снизить налоговые затраты. В течение 10 лет резидентам не нужно платить налог на прибыль, имущество и НДС. Кроме того, для них снижаются страховые взносы, отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что первый корпус "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году.

Корпуса ИНТЦ расположатся в Нижнем Новгороде на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Высоцкого и Сергея Акимова, а также на территории Дзержинска рядом с особой экономической зоной "Кулибин".