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Общество

Абсолютного победителя конкурса «Советник года» определили в Нижегородской области

17 декабря 2023 19:51  [1] Общество
фото предоставлено организаторами конкурса

фото предоставлено организаторами конкурса

Абсолютного победителя конкурса «Советник года» определили в Нижегородской области.

Финал регионального конкурса профессионального мастерства для советников директора по воспитанию прошел 16 декабря на площадке АНОО «Школа 800». Всего в конкурсе приняли участие более 500 педагогов, специалистов в сфере воспитания и школьников.

Организаторами Конкурса являются министерство образования и науки Нижегородской области, Региональный ресурсный центр по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства», Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Нижегородской области при поддержке Нижегородского научно-информационного центра и АНОО «Школа 800».

Победителей определяли в 5 номинациях – «Советник – медиаблогер», «Советник – наставник», «Советник – генератор идей», «Советник – методист» и «Советник СПО». Более 200 советников директора по воспитанию проявили свои профессиональные качества в определение знаний, показали свои навыки по работе с детьми, педагогами и родителями.

До финала конкурса были допущены 15 человек. В итоговом испытании, каждый финалист представили на суд экспертной комиссии промо-ролик «Моя философия воспитания», в котором рассказал о главных педагогических тезисах своей работы. Кроме того, в самопрезентации «Я – Навигатор детства», нужно было изложить свою роль в реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Нижегородской области. Затем, финалисты приняли участие в блиц-турнире «Мой совет советнику». Где им предложено было решить кейс-ситуацию.

По итогам экспертной оценки, в числе которых были известные региональные лидеры общественного мнения в сфере воспитания, журналистики и медиа, социальной активности, а также активисты Движения Первых, определились лучшие специалисты, набравшие наибольшее количество баллов:


• Номинация «Советник – генератор идей»: Валерия Новикова, Школа №21 Московского района города Нижний Новгород;
• Номинация «Советник – наставник»: Мария Токарева, советник директора по воспитанию «Гимназии», город Арзамас;
• Номинация «Советник – медиаблогер» Александра Игошина, советник директора по воспитанию Школы №141 Сормовского района города Нижний Новгород;
• Номинация «Советник СПО»: Владислав Шаблов, советник директора по воспитанию Нижегородского колледжа малого бизнеса, город Нижний Новгород
• Специальная номинация «Приз детского жюри»: Александр Савкин, советник директора по воспитанию Школы №75, Канавинского района города Нижний Новгород.
• Специальная номинация «Приз зрительских симпатий»: Екатерина Романова, советник директора по воспитанию Нижегородского автотранспортного техникума, город Нижний Новгород.

Обладательницей Гран-при Конкурса и званием «Советник года» в Нижегородской области стала Анжелика Роньжина, советник директора по воспитанию Тимирязевской школы Городецкого округа, проявившая себя в номинации «Советник – методист».

По словам абсолютного победителя Конкурса Анжелики Роньжиной, получить такую награду – это мечта для каждого советника. Ранее Анжелика уже принимала участие во всероссийских профессиональных конкурсов. В этом году она заняла 2 место во Всероссийском конкурса «Воспитать человека» в специальной номинации «Навигаторы детства».

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Теги:
Конкурсы Образование Школы
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