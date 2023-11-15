Сенатор Ольга Щетинина вошла в комитет Совфеда по науке, образованию и культуре Политика

12 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наделил полномочиями представлять интересы Нижегородской области в Совете Федерации Ольгу Щетинину и подписал соответствующий указ. До этого она 15 лет посвятила работе в Законодательном собрании региона.

На заседании Совета Федерации 13 декабря председатель Валентина Матвиенко представила нового сенатора остальным членам Верхней палаты.

Ольга Щетинина в своих соцсетях отметила, что это назначение для неё - большое доверие и ответственность, и высказала уверенность, что сможет использовать полученные за время работы в ЗС НО компетенции на благо региона и быть полезной в деятельности Сената.

Новый сенатор поделилась, что в Совете Федерации выбрала для себя комитет по науке, образованию и культуре.

"В этой сфере много актуальных задач как на уровне страны, так и для региона. Уверена, что впереди новая интереснейшая работа. Всегда открыта для идей и предложений. Вместе мы сможем еще больше!" - подчеркнула она.

Также Ольга Щетинина рассказала, что по поручению Глеба Никитина продолжит работать над реализацией Стратегии развития региона и возглавлять Штаб общественной поддержки в Нижегородской области.

Напомним, сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта 30 ноября.

В предвыборном списке губернатора на пост сенатора от Нижегородской области также претендовал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"Меня очень устраивает его вдумчивая, мудрая работа на этой позиции. Он продолжит работу в Законодательном собрании. Ольга Владимировна провела огромнейшую работу как руководитель фракции партии "Единая Россия", как первый заместитель председателя Законодательного собрания, набралась огромного опыта. Думаю, что она будет максимально полезна в качестве сенатора от исполнительной власти", - говорил Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.