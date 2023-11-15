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Общество

ООО "Дорожная строительная компания" отремонтирует старый Борский мост

18 декабря 2023 10:05  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Дорожная строительная компания" отремонтирует старый Борский мост. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, ремонт моста должен продлиться с мая 2024-го до конца ноября 2025 года. 

3 декабря ООО "Лидер" из Москвы подало жалобу на конкурс по определению подрядчика ремонта. Госзакупка была приостановлена 5 декабря. 15 декабря жалоба была рассмотрена и отклонена.

Всего на торги было подано три заявки, одна из которых не была допущена до участия из-за несоответствия требованиям. 

Предложение от неназванной компании в 2 407 457 185 рублей было отклонено. В сравнении с заявкой ООО "ДСК" у заявителя не хватало опыта выполнения таких работ.

"Дорожная строительная компания" согласилась провести ремонт за 2 419 554 960 рублей. 

Компании предстоит заменить все деформационные швы, устроить новую гидроизоляцию проезжей части и водоотвод, полностью заменить две плиты проезжей части, восстановить защитное бетонное покрытие всех опор, обновить асфальтовое покрытие.

Отметим, что "Дорожная строительная компания" уже имеет опыт работы в Нижнем Новгороде. В 2022 году подрядчик построил транспортную развязку на улице Циолковского.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. 

Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако сроки разработки были сорваны. Проект был разработан только в текущем году.

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Теги:
Борский мост Ремонтные работы
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