Новую машину за 1 млн рублей в кредит смогут купить 14,2% нижегородских семей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

РИА Новости представило рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобилей.

Согласно информации, при расчете рейтинга учитывались ежемесячный платеж по кредиту на 3 года с первоначальным взносом в 20%, стоимость КАСКО, ОСАГО, бензина, ТО и обслуживание автомобиля.

Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина денег — на прочие расходы.

Нижегородская область заняла в рейтинге 40 место. Так, купить и содержать новый автомобиль стоимостью 1 млн рублей смогут 14,2% нижегородских семей. А вот позволить себе автомобиль стоимостью 2,6 млн рублей смогут только 3,8% семей.

Ранее сообщалось, что нижегородцам придется копить на первоначальный взнос по ипотеке более 5 лет.

В 2022 году сообщалось, что лишь 0,11% нижегородских семей могут купить автомобиль дороже 10 млн рублей.