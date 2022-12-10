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Общество

Лишь 0,11% нижегородских семей могут купить автомобиль дороже 10 млн рублей

19 декабря 2022 13:20  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей.

Согласно информации, Нижегородская область в нем заняла 41 место.

Так, купить в кредит и содержать новый автомобиль не дороже 900 тысяч рублей могут себе позволить 11,6% нижегородских семей, а машину за 2,5 млн рублей могут купить 2,7% нижегородцев.

Автомобили премиум-класс за 10 млн рублей и дороже могут себе повзолить 0,11% нижегородцев.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (56,9%, 26%, 1,49%), а последнее - Республика Ингушетия (2,6%, 0,5%, 0,01%).

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 4,5% жителей Нижегородской области.

Также напомним, что в сентябре этого года Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге зарплат среди ста крупных городов России.

Кроме того, Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.

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Теги:
Автомобили Рейтинг Семья
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