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Общество

Леса на площади 14,6 тысячи га восстановили в Нижегородской области в 2023 году

18 декабря 2023 12:34  [47] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мероприятия по воспроизводству лесов в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" завершили в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Согласно информации, в 2023 году нижегородские леса восстановлены на площади 14,6 тысяч гектар, что составляет 100% от установленного плана. 

Всего с начала реализации федерального проекта "Сохранение лесов" в Нижегородской области леса восстановлены на площади 69,4 тысяч га, что позволило перевыполнить основной показатель проекта – отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - с 90,7% до 98,6%.

Комплекс агротехнических мероприятий по уходу за лесными насаждениями в 2023 году был выполнен на площади 39,2 тысяч га, что составляет 119% от планового показателя.

Кроме того, в нижегородских лесных питомниках за год выращено 18,1 млн сеянцев, сформирован запас семян лесных растений в объеме около 3 тысяч тонн.

Ранее сообщалось,что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению.

Также напомним, что объем незаконной рубки в нижегородских лесах сократился в 2,5 раза.

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Теги:
Лесное хозяйство Экология
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