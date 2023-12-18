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Культура и отдых

Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными

18 декабря 2023 12:20  [116] Культура и отдых

Сёстры Аверины 16 декабря представили в Нижнем Новгороде спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" в постановке Алексея Немова. Премьера состоялась в рамках Губернаторской ёлки во Дворце спорта "Нагорный", куда были приглашены семьи нижегородцев участников СВО, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а так же ребята с ограниченными возможностями здоровья..

Шоу объединяет в себе традиции великого русского балета и отечественной школы художественной гимнастики, а также ярке визуальные и сценографические решения и современные мультимедийные технологии.

Нижегородские гимнастки Арина и Дина Аверины исполняют роли Одетты и Одиллии. Партия Принца досталась премьеру Большого театра Денису Родькину. Кроме того, в проекте принимают участие нижегородские артисты и лучшие российские коллективы.

Фото: Кира Мишина

Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
Шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными

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Теги:
Гимнастика Новый год Театр
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Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
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