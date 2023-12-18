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Бизнес

Нижегородское ООО "Биком" получило льготный заем от ФРП

19 декабря 2023 11:48  [115] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Биком" получило льготный заем в объеме 234 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Предприятие специализируется на производстве липкой ленты промышленного назначения, запланировано создание еще 33 рабочих мест.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что региональная промышленность активно использует как федеральные, так и региональные меры поддержки для развития импортозамещающих производств.

"Для укрепления импортонезависимости отечественной промышленности государство оказывает целый ряд мер поддержки. Например, благодаря льготным государственным займам предприятия могут приобрести современное оборудование для модернизации производства и увеличения объемов выпускаемых высокотехнологичных товаров", - сказал Максим Черкасов.

Нижегородский производитель промышленных липких лент участвует параллельно в нескольких программах развития промышленности: использует инструменты национального проекта "Производительность труда" и займы от ФРП. Предприятие ранее уже получало поддержку по линии ФРП – по программе «Комплектующие изделия» на реализацию проекта по созданию производства акрилового клеенанесения на сумму 120 млн рублей.

Средства ФРП планируется направить на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования для изготовления импортозамещающих самоклеящихся материалов, которые используются в промышленности, логистике и торговле. До настоящего времени 90% ассортимента лент промышленного назначения поставлялось из-за границы.

Директор Фонда развития промышленности Нижегородской области Илья Тихонов рассказал, что региональный ФРП консультирует промышленников по вопросам получения займов с привлечением средств федерального фонда, а также предоставляет финансирование в рамках собственных и совместных регионально-федеральных программ.

"На сегодняшний день федеральный и региональный фонды уже поддержали 120 проектов на общую сумму более 23,5 миллиарда рублей на территории Нижегородской области, что позволит создать около 2400 новых рабочих мест и привлечь в экономику региона примерно 49 миллиардов рублей инвестиций", - отметил Илья Тихонов.

Директор ООО "Биком" Дмитрий Мордвинов рассказал, что господдержка помогает предприятию развиваться.

"Благодаря программе регионального Минпрома "Доращивание" мы стали участниками нацпроекта "Производительность труда" и повысили выработку на 10 процентов на пилотном потоке. Сейчас продолжаем развитие нашего ключевого импортозамещающего направления – производства липких лент. Поддержка ФРП позволит нам локализовать производство и существенно нарастить объемы выпуска продукции», - поделился Дмитрий Мордвинов.

Ранее сообщалось, что Нижегородский фонд развития промышленности заключил соглашение с ФРП Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Фонд развития промышленности будет сотрудничать с ФРП Республики Казахстан.

 

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Теги:
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