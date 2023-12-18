Мобильный интернет в 2024 году появится в 31 нижегородской деревне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минцифры РФ подвело итоги голосования жителей за подключение к мобильному интернету их деревень, поселков и сел в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Напомним, голосование проходило с 17 июля до 10 сентября.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" в малых населенных пунктах построят базовые станции. За время действия программы доступ к мобильному интернету получили более 36 тысяч нижегородцев, из них 30 тысяч – в 2023 году.

В 2024 году интернет появится в 31 населенном пункте, в которых проживает 6 тысяч человек. В топ-5 по количеству голосов вошли деревня Большое Непряхино и село Большой Красногор Уренского района, село Ивановское Дивеевского района, деревня Починки Вознесенского района и деревня Бараново Воскресенского района.

Ознакомиться с полным списком можно на портале "Госуслуги".

Напомним, в 2023 году 59 населенных пунктов Нижегородской области подключат к мобильной связи стандарта 4G.