Мобильный интернет в 2024 году появится в 31 нижегородской деревне

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Минцифры РФ подвело итоги голосования жителей за подключение к мобильному интернету их деревень, поселков и сел в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".
Напомним, голосование проходило с 17 июля до 10 сентября.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" в малых населенных пунктах построят базовые станции. За время действия программы доступ к мобильному интернету получили более 36 тысяч нижегородцев, из них 30 тысяч – в 2023 году.
В 2024 году интернет появится в 31 населенном пункте, в которых проживает 6 тысяч человек. В топ-5 по количеству голосов вошли деревня Большое Непряхино и село Большой Красногор Уренского района, село Ивановское Дивеевского района, деревня Починки Вознесенского района и деревня Бараново Воскресенского района.
Ознакомиться с полным списком можно на портале "Госуслуги".
Напомним, в 2023 году 59 населенных пунктов Нижегородской области подключат к мобильной связи стандарта 4G.
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