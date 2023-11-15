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Общество

Школу на тысячу мест построят в рамках КРТ в Северном мкр. Нижнего Новгорода

13 декабря 2023 17:02  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семинар по теме реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Нижнем Новгороде в 2023 году и планах на 2024 год прошел в Доме Архитектора. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в мае следующего года планируется заключить договор на застройку площадки КРТ в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекте Бусыгина. Торги начнутся в апреле с начальной цены в 12,9 млн рублей.

Здесь планируется построить жилье на 1813 квартир общей площадью 90,5 тысяч кв. м., школу на тысячу мест, почти 3,9 тысяч кв. м. коммерческой площади и парковку более чем на 1000 мест.

Кроме того, в рамках КРТ в Северном микрорайоне предполагается построить дома в районе кожвендиспансера на улице Героя Васильева и на территории бывшей воинской части в районе улицы Львовской. Общая площадь этой площадки составляет 11,3 га.

Реализация проекта запланирована в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе Московского шоссе.

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Теги:
КРТ Строительство
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