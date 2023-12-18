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Общество

Форум креативных территорий "Смыслы и промыслы" проходит в Нижнем Новгороде

20 декабря 2023 10:25  [69] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде 19 декабря стартовал Форум креативных территорий "Смыслы и промыслы". Наш город принимает данное мероприятие уже в третий раз.

Цель форума, организованного в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – сохранить и укрепить традиционные ценности и национальную идентичность народов России.

На площадку Академии Маяк им. А.Д. Сахарова в качестве почётных гостей прибыли представители региональных органов власти.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на пленарном заседании форума, посвящённом теме развития российской идентичности с помощью художественных промыслов (НХП).

Он отметил, что наша область является одним из регионов-лидеров по количеству сохранённых НХП, количеству предприятий и объёмам реализации такой продукции.

"Мы хотим повернуть народные промыслы в сторону современных способов маркетинга, самопрезентации. Только через авторский продукт, через культ автора или культ мастерицы можно показать, насколько это сложно, красиво, важно и интересно", – подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор выразил благодарность председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, которая ранее поддержала Форум креативных индустрий и инициативу Нижегородской области по учреждению Дня народно-художественных промыслов, который в результате стал всероссийским.

В завершение пленарного заседания Глеб Никитин и Евгений Люлин вручили награды сотрудникам нижегородских предприятий НХП.

Так, за вклад в развитие художественной обработки металлов благодарность правительства Нижегородской области получил генеральный директор завода складных ножей "САРО" Сергей Воропаев. Звания "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области" удостоились 12 нижегородцев - сотрудники АО "Гипюр", АО "Хохломская роспись", ПАО "Павловский ордена Почёта завод художественных металлоизделий им. Кирова", ООО "Промысел" и ООО "Торговый дом Семёновская роспись".

В программу двухдневного форума также войдёт обсуждение вопросов взаимосвязи экономики и культуры в контексте эффективного развития креативных территорий, продвижения мест традиционного бытования народных художественных промыслов, поддержки и развития организаций отрасли НХП.

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Теги:
НХП Туризм
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