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Госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, строительство соединительного железнодорожного пути на станции Ройка является одним из этапов реализации проекта по запуску электричек на направлении Мыза – Кстово.
Проект был разработан АО "Росжелдорпроект", "Мосгипротранс", ООО "Неватранспроект" и ПСК "Техпроект".
Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово.
Их запуск запланирован на 2025 год.
Строительство железнодорожной ветки Мыза-Кстово стартовало в сентябре 2023 года.
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