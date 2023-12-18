Госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, строительство соединительного железнодорожного пути на станции Ройка является одним из этапов реализации проекта по запуску электричек на направлении Мыза – Кстово.

Проект был разработан АО "Росжелдорпроект", "Мосгипротранс", ООО "Неватранспроект" и ПСК "Техпроект".

Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово.

Их запуск запланирован на 2025 год.

Строительство железнодорожной ветки Мыза-Кстово стартовало в сентябре 2023 года.