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Спорт

Нижегородка Кристина Завиваева завоевала "бронзу" Первенства Азии по блицу

20 декабря 2023 16:39  [49] Спорт

Фото: с сайта Федерации шахмат России

Воспитанница Спортивной школы №9 Кристина Завиваева завоевала бронзовую медаль на Первенстве Азии по блицу среди девочек до 10 лет. Об этом сообщили в депспорта Нижнего Новгорода.

Первенство Азии по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходит в городе Эль-Айн (ОАЭ) с 12 по 22 декабря. В турнире участвуют 630 спортсменов из 37 стран, включая 70 россиян.

Как отметили в Федерации шахмат России, наши шахматисты впервые в истории принимают участие в этом соревновании, так как в марте этого года состоялся переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

В состав национальной сборной вошли три сестры Завиваевы – Кристина, Ангелина и Эмилия из Нижнего Новгорода.

В соревнованиях по блицу в шести возрастных группах принял участие 561 шахматист, включая 51 россиянина. Наши юные спортсмены завоевали девять медалей.

В частности, Кристина Завиваева в группе девочек до 10 лет заняла тратьте место, набрав 7 из 9 очков. Девочку тренируют Антон Яценко и Евгений Гольцев.

Напомним, в прошлом году Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет, в апреле 2023 года - победила в Первенстве России по шахматам среди девочек до 11 лет, затем летом выиграла детско-юношеское первенство мира по быстрым шахматам, а в октябре стала бронзовым призёром детского первенства мира по шахматам.

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Теги:
Спортивная школа шахматы
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