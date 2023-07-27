Три парка в Нижнем Новгороде перешли в ведение городской дирекции парков и скверов

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Три парка в Нижнем Новгороде вошли в состав городской дирекции парков и скверов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Так, в состав дирекции вошли Автозаводский парк, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода и Земснаряд-1.
В настоящее время под управлением дирекции находится 9 пространств.
Как рассказал Юрий Шалабаев, под руководством дирекции эти парки будут благоустроены. Также будет обновлена событийная программа.
Напомним, мэрия и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Парка культуры и отдыха на Автозаводе. В июле уже прошли общественные обсуждения обновления территории.
Также ранее сообщалось, что ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде.
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