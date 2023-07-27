Три парка в Нижнем Новгороде перешли в ведение городской дирекции парков и скверов Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Три парка в Нижнем Новгороде вошли в состав городской дирекции парков и скверов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, в состав дирекции вошли Автозаводский парк, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода и Земснаряд-1.

В настоящее время под управлением дирекции находится 9 пространств.

Как рассказал Юрий Шалабаев, под руководством дирекции эти парки будут благоустроены. Также будет обновлена событийная программа.

Напомним, мэрия и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Парка культуры и отдыха на Автозаводе. В июле уже прошли общественные обсуждения обновления территории.

Также ранее сообщалось, что ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде.