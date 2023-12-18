Проект "Новый год в каждый двор" стартует в Нижнем Новгороде с 26 декабря Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В нижегородских дворах в преддверии зимних праздников пройдёт традиционный фестиваль "Новый год в каждый двор". Развлекательные мероприятия для детей и взрослых будут организованы на 48 площадках во всех районах Нижнего Новгорода.

Как сообщили в департаменте соцкоммуникаций и молодёжной политики, Дед Мороз и Снегурочка проведут для всех гостей представление с хороводами, песнями и конкурсами, а детей на праздниках ждут сладкие подарки.

"Мероприятия проходят всегда в дружеской атмосфере, поэтому приглашаем горожан выходить на них со своими семьями и друзьями!" – сказал директор департамента Артур Штоян.

"Новый год – время, когда дети и взрослые ждут чуда. И скоро прямо во дворах появятся сказочные персонажи и позовут всех соседей выйти, вместе станцевать хоровод и спеть новогодние песни. На наших уютных добрососедских праздниках уже многие нижегородцы познакомились и подружились, а кто-то организовал целое соседское сообщество", - добавила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

Мероприятия будут проходить с 26 по 31 декабря, а также 2-7 января.

В понедельник, 26 декабря, программы стартуют с 11:00 в Советском и Сормовском районах.

С адресами площадок и расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января. Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".