Новый график движения поездов с 10 декабря
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2023 12:16  [44] Т Плюс презентовала проект "Быть энергетиком – престижно!" в рамках выставки "РОССИЯ" на ВДНХ
21 декабря 2023 12:04  [84] Лучших педагогов и наставников региона наградили в нижегородском Заксобрании
21 декабря 2023 11:55  [91] Нижегородский доброволец: "Мы готовы защищать свою Родину, семью, детей"
21 декабря 2023 11:45  [102] Проект "Новый год в каждый двор" стартует в Нижнем Новгороде с 26 декабря
21 декабря 2023 11:38  [104] ОМК организовала в Выксе научно-практическую конференцию молодых специалистов
21 декабря 2023 10:34  [129] Концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали в Нижнем Новгороде
21 декабря 2023 10:08  [150] Циферблат исторических часов появился на Часовой башне Нижегородского кремля
21 декабря 2023 09:48  [153] Программа бесплатной подготовки к ВсОШ стартует в нижегородском центре "Вега"
21 декабря 2023 09:24  [179] Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в пяти районах Нижнего Новгорода
20 декабря 2023 18:51  [333] Нижегородские инновации показали на выставке "Россия" на ВДНХ
Общество

Проект "Новый год в каждый двор" стартует в Нижнем Новгороде с 26 декабря

21 декабря 2023 11:45  [102] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В нижегородских дворах в преддверии зимних праздников пройдёт традиционный фестиваль "Новый год в каждый двор". Развлекательные мероприятия для детей и взрослых будут организованы на 48 площадках во всех районах Нижнего Новгорода.

Как сообщили в департаменте соцкоммуникаций и молодёжной политики, Дед Мороз и Снегурочка проведут для всех гостей представление с хороводами, песнями и конкурсами, а детей на праздниках ждут сладкие подарки.

"Мероприятия проходят всегда в дружеской атмосфере, поэтому приглашаем горожан выходить на них со своими семьями и друзьями!" – сказал директор департамента Артур Штоян.

"Новый год – время, когда дети и взрослые ждут чуда. И скоро прямо во дворах появятся сказочные персонажи и позовут всех соседей выйти, вместе станцевать хоровод и спеть новогодние песни. На наших уютных добрососедских праздниках уже многие нижегородцы познакомились и подружились, а кто-то организовал целое соседское сообщество", - добавила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

Мероприятия будут проходить с 26 по 31 декабря, а также 2-7 января.

В понедельник, 26 декабря, программы стартуют с 11:00 в Советском и Сормовском районах.

С адресами площадок и расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января. Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
двор Новый год Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph