Промежуточные итоги цифровизации строительной отрасли подведены в нижегородском Минстрое Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Информацию о 329 бюджетных объектах строительства в Нижегородской области добавили в Информационную систему управления проектами (ИСУП) в 2023 году. Промежуточные итоги цифровизации строительной отрасли подвели в региональном министерстве строительства.

Участником "пилотного" проекта по внедрению ИСУП – системы мониторинга и анализа этапов строительства объектов для государственных и муниципальных заказчиков - Нижегородская область стала в этом году. Внедрение системы позволяет упростить взаимодействие и документооборот между участниками строительства и, как результат, повысить эффективность работы.

Вопрос цифровой трансформации строительной отрасли, в частности, процесс внедрения новых технологий, стал предметом обсуждения на конференции с представителями строительного сообщества "Переход на ТИМ. Цифровизация строительной отрасли". Мероприятие прошло на базе ННГАСУ.

"Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ определен целый ряд задач, которые нам необходимо выполнить. Кроме цифрового развития, это и административные изменения. Оба этих направления требуют особого внимания и проработки со стороны представителей строительного сообщества. На эффективность нашей работы также повлияет возможность своевременно выявить и устранить трудности и, при необходимости, скорректировать курс дальнейших действий", – отметила начальник управления информатизации и разрешительной документации министерства строительства Нижегородской области Любовь Николаева.

Об особенностях цифровизации в строительстве рассказали представители крупных девелоперских компаний: региональной "ННДК" и недавно пришедших в Нижегородскую область федеральных GloraX, "САМОЛЕТ" и "ПИК". В ходе выступлений они поделились опытом внедрения специального программного обеспечения, дали несколько советов и рекомендаций по организации работы.

Участники также обсудили изменения в области разрешительной деятельности, в том числе новые принципы работы с документами - в режиме онлайн, автоматическое получение информации о результатах строительного надзора, создание и внедрение соответствующих сервисов.

Как сообщалось ранее, новый сервис для застройщиков запустят на нижегородской площадке ГИСОГД. Напомним, что геопортал по градостроительной деятельности в Нижегородской области был запущен в ноябре 2019 года.