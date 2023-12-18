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Общество

Росстат: Цены на куриные яйца в России продолжают расти

21 декабря 2023 13:51  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рост цен на яйца продолжился в России, и за неделю показатель увеличился на 4,6%. Об этом сообщил Росстат.

Причём именно куриные яйца оказались одним из самых подорожавших продуктов питания за период с 12 по 18 декабря.

С начала года общий рост цен на яйца в среднем по России составил 52,9% - это самый высокий показатель среди всех продовольственных товаров.

В ведомстве указали, что подорожание в масштабах страны происходит неравномерно. Так, за прошедшую неделю в 46 регионах цены на яйца выросли на 0,1-5%, в 36 субъектах — на 5,1-14,4%.

Например, в ХМАО цены на продукт остались без изменений, а в Тульской области и на Чукотке цены на яйца даже снизились.

В Нижегородской области за минувшую куриные яйца подорожали на 5.64% - до 112.76 рубля за десяток.

Напомним, ещё в январе 2023 года лоток яиц стоил 69,29 рубля. Таким образом, за год цена данного товара выросла более чем на 60%.

После резкого взлёта цен на куриные яйца российские власти приняли решение об импорте продукции из-за границы. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать для объёма поставок до 1,2 млрд штук.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Россельхознадзор, первая партия импортных яиц уже поступила из Азербайджана. Общий вес продукции составил 36 тонн или 612 тысяч единиц. В ближайшее время яйца поступят в продажу в российских магазинах.

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Теги:
Продовольствие Цены
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