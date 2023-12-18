Итоги конкурса "Дизайн и Ремесло: ПроСмыслы" подвели в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги Всероссийского конкурса "Дизайн и Ремесло: ПроСмыслы" подвели в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Согласно информации, в этом году на конкурс было подано 46 заявок. Победителями стали 14 дизайн-проектов из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Республики Татарстан.

От Нижегородской области в конкурсе победили дизайнеры Арина Самсонова, создавшая оленя с элементами хохломской росписи, и Екатерина Балахнина, разработавшая оригинальный дизайн ювелирных украшений для ЗАО "Казаковское предприятие художественных изделий".

Прототипы проектов изготавливались на шести нижегородских фабриках народных художественных промыслов.

Проекты победителей конкурса в ближайшее время будут запущены в серийное производство.

Ранее сообщалось, что нижегородское Минтуризма предложило изменить закон для поддержки предприятий НХП.