Итоги конкурса "Дизайн и Ремесло: ПроСмыслы" подвели в Нижегородской области

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Итоги Всероссийского конкурса "Дизайн и Ремесло: ПроСмыслы" подвели в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.
Согласно информации, в этом году на конкурс было подано 46 заявок. Победителями стали 14 дизайн-проектов из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Республики Татарстан.
От Нижегородской области в конкурсе победили дизайнеры Арина Самсонова, создавшая оленя с элементами хохломской росписи, и Екатерина Балахнина, разработавшая оригинальный дизайн ювелирных украшений для ЗАО "Казаковское предприятие художественных изделий".
Прототипы проектов изготавливались на шести нижегородских фабриках народных художественных промыслов.
Проекты победителей конкурса в ближайшее время будут запущены в серийное производство.
Ранее сообщалось, что нижегородское Минтуризма предложило изменить закон для поддержки предприятий НХП.
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