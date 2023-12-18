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Общество

Два пространства в Автозаводском районе благоустроят более чем за 127 млн рублей

22 декабря 2023 12:06  [84] Общество
сквер на улице Бахтина

сквер на улице Бахтина

Фото: Яндекс.Карты

Два пространства в Автозаводском районе благоустроят более чем за 127 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Так, на благоустройство сквера по улице Бахтина будет выделено более 42,1 млн рублей.

Здесь будет высажено 136 деревьев и кустарников, обновлено освещение, установлены лавочки, урны, велопарковки, оборудованы детские и воркаут площадки, а также дорожки. Подрядчика определят 19 января.

На благоустройство рекреационно-природный территории с западной стороны микрорайона "Мончегорский" направлено более 85,3 млн рублей.

Здесь появится площадка для паркура, скейт-парк, качели, детские игровые элементы и другие малые архитектурные формы. Также будет оборудована входная группа, обновлена система освещения.

Подрядчика для благоустройства территории у микрорайона "Мончегорский" определят 23 января.

Работы на обоих объектах должны завершиться к 15 июля 2024 года.

Ранее в Нижнем Новгороде презентовали концепцию благоустройства Автозаводского парка.

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Теги:
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