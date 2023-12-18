Трамвайный маршрут №19 в Нижнем Новгороде возобновит работу 25 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвайный маршрут №19 в Нижнем Новгороде возобновит работу 25 декабря. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, трамвай будет курсировать по маршруту "Трамвайное депо №1 – Мыза".

На линии будут работать 8 вагонов.

Напомним, трамвайный маршрут №19 с марта в связи с реконструкцией путей курсировал по измененной схеме "Трамвайное депо №1 – улица Маслякова".

Ранее сообщалось, что трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируют продлить до Щербинок и Новинок.